血染基隆港？ 台史博錯拿史料被罵到翻

基隆於3月8日發生過群眾衝突，在當年的報紙上亦有記錄，此時21師並未登陸。(圖/網路)

今年是228事件後70週年，相關的討論也顯得特別熱烈，位在台南的國立臺灣歷史博物館最近進行「228．七Ｏ：我們的二二八特展」，在臉書頁面上也持續更新，不過在3月8日的內容中，提到「1947年3月8日國軍在基隆對民眾屠殺，還血染基隆港」，則引起了網友的強烈質疑，因為台博館所引用的資料並不正確，網友痛批台博館成了「小說館」。

台博館在臉書上稱，「國軍21師於1947年3月8日登陸，開始用機槍對岸上民眾掃射，死傷巨大，鮮血染紅碼頭」，結果網友拿出檔案紀錄質疑，當時21師的登陸日期是在3月9日，要如何「超時空屠殺」?台博館就引用21師副官何聘儒的口述歷史，反被網友更強烈的反擊，因為何聘儒重提228過程是在1964年7月出版的「文史資料選輯」第十八輯，是事件發生後十幾年後，而且是大陸依當時政治需要所做的宣傳品，可信度低。在受到一連串的質疑後，台博館的說法已漸趨保守。

政府出版的228史料檔案中，明確提到3月8日群眾攻打要塞造成的死傷。(圖/網路)

近年與228相關的政府檔案已披露的相當多，很多熱心分析228歷史的網友，不再只看教授學者的著作，而是從原始檔案中找尋答案，卻發現現在坊間228的歷史著作都有偏頗與扭曲原始資料的情況。比如在當年的紀錄與檔案中，基隆在3月8日確實有流血衝突，但是事件真相是：持械群眾試圖破壞、或是佔領碼頭，因此與駐衛警發生衝突。同一天，持械群眾也衝向基隆軍事要塞試圖搶奪武器，結果被要塞守軍擊退，群眾出現9名死傷後一哄而散，基隆治安單位趁機宣布戒嚴，鞏固基隆治安。3月8日晚間從福州來的憲兵隊與楊亮功特使率先抵達基隆碼頭，到3月9日時，21師才陸續抵達。

平心而論，228事件確實是歷史的傷痛與悲劇，政府失靈而群眾失控，也就是都有犯錯與都有責任。但是如今228事件卻加了太多的政治算計，使得真相變得更難看清。不過也拜資訊披露之賜，普通人也能查找相關原始文獻，也就容易發現歷史盲點與破綻。

(中時電子報)