誆稱代辦貸款 詐騙集團得手破千萬
岡山警分局接獲曾姓民眾報案稱，遭詐騙集團以代辦貸款名義，騙走22萬元，警方埋伏在車手取款地點，逮獲車手頭38歲王姓男子，他身上只有150元及一串鑰匙，最後憑著一把鑰匙查出位於三民區一間透天厝詐騙機房，當場查獲15台電腦、3台主機及2名詐騙員工。全案依詐欺罪擴大偵辦中。
警方調查，這個詐騙集團詐騙對象專找信用瑕疵，誆稱可辦過貸款，但須先支付代辦費用，被害人交付款項後就沒下文，甚至有被害人交出土地謄本，質押土地借錢，但錢一到手就落入詐騙集團手中。
警方表示，車手頭王姓男子招募詐騙員工，除開出22K底薪，還訂出獎金制度，只要詐騙業績達300萬元，加發3萬元獎金，500萬元以上有6萬元，但若未達標，必須倒扣3萬元。
警方說，王姓男子旗下員工最多12人，粗估詐騙獲利金額高達上千萬元。全案訊後依詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。