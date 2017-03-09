誆稱代辦貸款 詐騙集團得手破千萬

詐騙員工必須打卡上下班。(郭韋綺攝)

警方查獲詐騙機房15台電腦。(郭韋綺攝)

查扣3台主機。(郭韋綺攝)

憑一把鑰匙偵破詐騙案。(郭韋綺攝)

岡山警分局接獲曾姓民眾報案稱，遭詐騙集團以代辦貸款名義，騙走22萬元，警方埋伏在車手取款地點，逮獲車手頭38歲王姓男子，他身上只有150元及一串鑰匙，最後憑著一把鑰匙查出位於三民區一間透天厝詐騙機房，當場查獲15台電腦、3台主機及2名詐騙員工。全案依詐欺罪擴大偵辦中。

警方調查，這個詐騙集團詐騙對象專找信用瑕疵，誆稱可辦過貸款，但須先支付代辦費用，被害人交付款項後就沒下文，甚至有被害人交出土地謄本，質押土地借錢，但錢一到手就落入詐騙集團手中。

警方表示，車手頭王姓男子招募詐騙員工，除開出22K底薪，還訂出獎金制度，只要詐騙業績達300萬元，加發3萬元獎金，500萬元以上有6萬元，但若未達標，必須倒扣3萬元。

警方說，王姓男子旗下員工最多12人，粗估詐騙獲利金額高達上千萬元。全案訊後依詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦。

(中時)