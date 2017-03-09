歐陽妮妮迎21歲 娜娜：要長大點

歐陽娜娜發文為姐姐慶生，字字句句展現深厚姊妹情。（圖／取材自微博）

歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣三姊妹感情融洽。（圖／本報系資料照片）

歐陽妮妮以星二代身分進軍演藝圈，去年爆出代考風波，事件震驚外界，而妮妮去年推出電影《六弄咖啡館》後，鮮少推出演藝作品，目前則專心學校課業，不過今（9日）是歐陽妮妮的21歲生日，妹妹歐陽娜娜則在微博發文為姐姐慶生，真性情祝福惹哭網友。

歐陽妮妮今過21歲生日，妹妹娜娜感性寫下：「沒辦法想像生命中沒有你會是什麼樣子...21歲了，要長大點不要讓meimei（妹妹）擔心，脾氣可以再好一點...EQ可以好一點...吃東西要節制一點...」，不過娜娜也說，就算妮妮有多笨、吃得再胖、對她多兇「我都會愛你因為沒辦法你是我jeijei（姐姐）」，字字句句展現深厚姊妹情。

歐陽三姊妹感情融洽，理性的娜娜則認為最像大姊，多次出面為姐姐緩頰風波，妮妮曾笑稱有時覺得自己是妹妹，還曾坦言也想要有個姊姊可以撒嬌。

(中時電子報)