美軍：所有沖繩基地均可實現日美共用

共同社9日報導，駐沖繩美軍最高長官、沖繩地區協調官尼克爾森（兼任駐日美海軍陸戰隊司令）8日表示，所有的駐沖繩美軍基地都可（與自衛隊）整合，對未來共同使用基地顯示出積極態度。爲加強日美同盟，有必要從推進美軍和自衛隊運用及訓練一體化的觀點出發討論共用一事。

沖繩集中了美軍擁有管理權的駐日美軍專用設施中的約七成，被作爲過重基地負擔的代表例子。日本防衛相稻田朋美也表達了有必要在沖繩推進共用的想法。

尼克爾森指出，作爲普天間機場（宜野灣市）搬遷目的地的施瓦布軍營（名護市）未來也應成爲運用（計畫在陸上自衛隊部署的）日本新型運輸機「魚鷹」，陸上和海上自衛隊隊員的活動場所。

(旺報)