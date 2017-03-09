假借民代名義 婦人闖火鍋店白吃白喝

苗栗縣頭份市1名婦人假藉縣議員陳永賢的名義，到火鍋店拿取白飯、飲料，沒付錢就離去，今天陳永賢出面澄清表示，根本不認識這名婦人，並譴責這種行為很要不得。

頭份市火鍋店的員工指出，6日晚間有1名婦人上門，沒有點鍋就直接拿著自己的杯子，裝取飲料食用，其他同事見狀立即上前勸阻「沒有消費不能使用自助吧」，婦人非但不予理會，還用店內的咖啡杯裝取白飯。

面對員工的制止，婦人大言不慚回嗆「我們幾乎每天來」，還強調自己介紹苗栗縣議員陳永賢前往消費，語畢隨即大搖大擺走出店外，當時正在用餐的顧客目睹拍下過程po網，引來網友批評這名婦人實在「太沒水準」。

苗栗縣議員陳永賢得知後，今天出面表示，當天他的妻子中午去用餐，這名婦人曾經問她「是不是陳永賢議員的夫人？」雙方只是如此短暫交談，竟變成對方白吃白喝的藉口，「假借民意代表的行為很要不得」，呼籲店家遇到類似情況，應立即報警，以免平白遭受損失。1060309

(中央社)