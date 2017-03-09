只因債務壓力大 男竟摔死喵星人

我要評比

28歲王姓男子去年7月5日向桃園市動保園區領養一隻黃虎斑貓，沒想到飼養才2個月，王男就因債務壓力大，把貓咪當出氣筒，在9月17日早上8點多，抓起貓咪往牆壁丟，害小貓咪因此胸肋處骨折，當場死亡。

王男直到動保園區志工追蹤關心，才坦承把貓摔死，志工傷心不已，通報桃園市動防處送辦，王坦承不諱，輔以貓咪的醫院診斷證明書，桃檢依違反動物保護法將王男聲請簡判。

(中時)