涉下營區農會理監事選舉賄選 陳秋蓮交保
全國各區農會代表選出後，各區農會近日正進行理監事、理事長改選及總幹事遴聘，為預防有賄選情況發生，檢調正全面監控中，6日台南地檢查獲替下營區農會，有疑似替陳姓候聘總幹事賄選的情況，下營農會會務股長陳秋蓮被傳喚後，被檢方諭令20萬交保，共同被告、前總幹事曾丁祥訊後請回。
台南地檢署檢肅黑金專組檢察官郭書鳴，於日前接獲情資指出，第18屆台南市下營區農會理監事選舉有招待集體出遊等賄選情形，檢方遂指揮調查局台南市調查處、麻豆分局共同組成專案小組深入查證。
檢察官在事證蒐集齊全後，6日指揮80名警調人力，同步傳喚曾丁祥、陳秋蓮及農會代表共25人到案，檢警調查出，曾、陳等2人，曾於今年2月28日，以旅遊名義，邀約該區農會會員代表十數人，集體在國內旅遊，並招待免費餐飲、住宿旅遊。
要求這些被招待的農會會員代表，於理監事選舉中，投票支持曾、陳等人規畫的理事、監事人選等情事。全案經檢察官訊問後，曾丁祥坦承有招待會員代表旅遊的情況，有多名農會代表也坦承接受招待免費餐飲、住宿，並期約投票支持特定理事、監事人選。
檢察官認為曾、陳涉嫌違反農會法第47條之1第1項第2款行賄罪嫌重大，諭知陳秋蓮以20萬元交保，曾丁祥則請回候傳。
(中時)
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