拉攏東南亞客 故宮推泰、越、印尼語導覽
國立故宮博物院為配合政府「新南向政策」，積極營造友善參觀環境，以吸引東南亞各國遊客到訪，特與中華民國觀光導遊協會合作，於3月13日、5月22日為泰國語、印尼語、越南語的專業導遊，辦理兩場帶導走場示範，期待藉由導覽老師的精彩解說，傳達正確的展覽資訊，讓來自東南亞國家的朋友更深入的認識故宮文物之美，此項示範帶導活動，故宮為擴大效益，亦納入韓語、俄語及阿拉伯語的專業導遊。
故宮表示，作為台灣迎接國際觀光客的重要樞紐，故宮致力於優化友善參觀環境，為滿足東南亞觀眾的參觀需求，除前述為專業導遊辦理的帶導走場示範教學外，展覽現場也有提供泰語、印尼語及越南語版本的導覽地圖，未來將陸續增加泰語、印尼語及越南語版本的語音導覽設備，並推出東南亞國家的藝術文化表演，期待吸引更多在地的東南亞新住民親近故宮，並且讓來自東南亞觀眾在故宮可以擁有更加親切、優質且深度的參觀經驗。
(中時電子報)
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