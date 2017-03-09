拉攏東南亞客 故宮推泰、越、印尼語導覽

台北故宮博物院。（本報系資料照片）

故宮文創衍生品「瓶安蘸福——青花龍醬碟筷架」。（本報系資料照片／故宮提供）

故宮文創商品「朕知道了」紙膠帶。（本報系資料照片）

古今兼具故宮衍生商品開發「青花USB式香薰瓶」，透過陶瓷鏤空工藝呈現變光效果，USB介面搭配現代科技，薰香功能與光韻裝飾效果兼具。（故宮提供）

國立故宮博物院為配合政府「新南向政策」，積極營造友善參觀環境，以吸引東南亞各國遊客到訪，特與中華民國觀光導遊協會合作，於3月13日、5月22日為泰國語、印尼語、越南語的專業導遊，辦理兩場帶導走場示範，期待藉由導覽老師的精彩解說，傳達正確的展覽資訊，讓來自東南亞國家的朋友更深入的認識故宮文物之美，此項示範帶導活動，故宮為擴大效益，亦納入韓語、俄語及阿拉伯語的專業導遊。

故宮表示，作為台灣迎接國際觀光客的重要樞紐，故宮致力於優化友善參觀環境，為滿足東南亞觀眾的參觀需求，除前述為專業導遊辦理的帶導走場示範教學外，展覽現場也有提供泰語、印尼語及越南語版本的導覽地圖，未來將陸續增加泰語、印尼語及越南語版本的語音導覽設備，並推出東南亞國家的藝術文化表演，期待吸引更多在地的東南亞新住民親近故宮，並且讓來自東南亞觀眾在故宮可以擁有更加親切、優質且深度的參觀經驗。

(中時電子報)