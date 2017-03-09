文化總會下午召開會員大會 蔡英文可望任會長

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我要評比

文化總會今日下午2點在福華文教中心召開第七屆第一次執委諮委會，出席人數過半，會議已在2點13分開始，總統蔡英文可望擔任會長，預計3點55分發表談話。

會議流程將從534名會員選出35名執委，候補6名，以及11名諮委，候補2名，再從新任執委、諮委中，選出新任會長。

今日出席會員包括文化部長鄭麗君、故宮院長林正儀、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、前文建會主委翁金珠等人。

(中時)