飼老鼠咬布袋！飲料店遭竊 自家人偷的
「真是飼老鼠咬布袋！」高雄市黃姓男子與網友相約要上KTV唱歌，缺錢花用竟把歪腦筋動到舅媽的頭上，利用店內無人之際，潛入他任職的舅媽經營的飲料店裡行竊，偷走現金4000元。警方據報逮到他時，錢已經和網友玩樂花完了，讓舅媽慨嘆「養老鼠咬布袋」。
三民一分局哈爾濱派出所上月27日，接獲轄內1間「茶之魔手」飲料店葉姓女老闆報案，稱店內現金遭人竊取，經清點後發現短少4000元，受理報案後，所長陳孟兒立即指示所內員警張漢光、黃雁庭2員調閱案發現場周遭監視器，經多日調閱終於鎖定1部重機車涉有嫌疑，經清查車主竟為被害人葉女所有。
經通知葉女指認，出乎意料之外，竊賊竟是店內員工，也是她的外甥黃姓男子（20歲），黃男到案後坦承犯行。
黃男供稱，和網友相約出去唱歌，但現金不夠才臨時起意行竊，因他是飲料店員工，了解店內作息，利用店內無人之際，以預藏的大門遙控器開啟鐵捲門後，隨即進入店裡偷現金4000元，得手後已經在KTV玩樂花光了。
葉女得知小偷竟是自己的外甥，直呼萬萬沒想到會「養老鼠咬布袋」。
(中時)
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