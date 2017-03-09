銀製托盤服務 花神服務生奉獻逾半甲子

義大利花神咖啡館除了美麗的裝潢以及悠久的歷史頗受大家推崇外，其中銀製托盤服務更是一大特色，服務超過35年的服務生西米歐納多說，在花神服務令他充滿熱情。

在義大利威尼斯的花神咖啡館，有一項獨特的「銀製托盤服務文化」，店內服務生會穿著歐式制服，將顧客點選的餐點陳列在銀製托盤內，再舉起托盤上肩，以華麗的方式一次送到顧客手中。

這項獨特的托盤服務已經隨著花神咖啡館的歷史，持續近300年，因此店內也出現多位傳承二代的服務員，在花神咖啡館服務超過35年的西米歐納多（Michele Simionato）就是其中一位。

西米歐納多在16歲時的暑假前往父親也在的花神咖啡館打工賺零用錢，做著做著就發現自己對這份工作非常有熱情，隨後結束學業、服完兵役就決定正式踏入這個行業，他認為跟不同的人接觸，讓他各方面都能成長，加上咖啡館的工作氛圍，都讓他覺得工作很值得。

義大利花神咖啡館是許多政商名流、大人物喜歡到訪的地點，西米歐納多服務過知名指揮家、鋼琴演奏家詹姆斯李汶（James Levine）並和他成為好朋友，也曾服務過西班牙的皇室公爵，並和他一同討論政治議題。

此外，他也遇過理性與感性的女主角艾瑪湯普森（Emma Thompson）。西米歐納多說，艾瑪湯普森是個個性非常活潑外向的人，但是她接演的電影都很嚴肅，艾瑪湯普森甚至還和西米歐納多抱怨過，「Michele你知道嗎？他們每次找我拍的電影都好嚴肅，但我明明就是個很快樂的人阿」。

擔任花神咖啡館的托盤服務生，除了要能承受銀製托盤的重量外，還有一件更重要的事情，那就是熟記每個客人點的食物。西米歐納多表示，托盤在上桌之前必須先熟記每個客人點選的餐點，並且按照順序擺放，當托盤一放上餐桌，每個客人的面前都會是他個人點的餐點。

西米歐納多表示，這麼做不僅僅是為了對客人表達尊重，更是讓客人知道，他們所說的每一句話都有被放在心底，「這是花神服務最特別的」，也因為工作時能夠接觸到不同的人，讓自己各方面都能成長，因此西米歐納多非常以這份工作為榮。1060309

(中央社)