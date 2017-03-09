新南向 政院：以民主自由爭取東南亞僑生
教育部和僑委會今天到行政院會報告新南向政策相關作為。僑委會表示，中國大陸在東南亞撒錢搶學生，台灣壓力越來越大。行政院發言人徐國勇說，民主自由與學術自由是台灣的優勢。
行政院長林全上午主持行政院院會，聽取教育部及僑委會報告「新南向政策」的人才培育計畫及執行狀況。
教育部表示，「教育新南向」計畫有三大目標，包括「提供優質教育產業」、「專業人才雙向培育」、「擴大雙邊人才交流」及「擴展雙邊教育合作平台」。預計於106年至109年，新南向國家來台學生人數，每年成長率20%，108學年度達5.8萬人。
教育部今年也編列新台幣7.8億元培訓市場專業人才、0.6億元吸引優秀人才來台留學、1.6億元建構合作平台。
教育部長潘文忠表示，新南向政策透過學術聯盟的方式，跟當地學校和企業連結，學生可在學術聯盟的協助下到當地企業見習。
僑委會表示，為推動「新南向政策」，成立高職僑教生專班、海外青年技術訓練班等，並簡化僑生來台升學規定，積極媒合僑生就業；此外也擴大海外信保基金規模、協助台商融資、加強僑商組織網路，以及促進觀光等。
僑委會委員長吳新興說，不僅台灣在東南亞招生，中國大陸、香港、日本、韓國等國家也都有招生，尤其大陸在東南亞撒下鈔票與銀子，提供獎學金，出手越來越重，台灣的壓力越來越大。因此將努力把教育質感提升，保持某種程度領先中國大陸。
吳新興表示，台灣生活便利，讓東南亞學生有在家的感覺，加上台灣人友好，高等教育物美價廉，是吸引許多僑生來台就讀的原因。
徐國勇表示，民主自由是台灣對於東南亞國家學生來說最大的吸引力，學術自由更是台灣跟大陸相比最大的優勢。1060309
(中央社)
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