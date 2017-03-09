打造水湳智慧城 林佳龍招商日本松下
台中市政府積極將水湳經貿園區打造成為智慧城市的示範區，市長林佳龍今天率團參訪日本松下公司，希望松下能與台灣產業一起投入水湳經貿園區的開發。
林佳龍上午前往坐落於東京都港區的松下電器的「Living Showroom」參訪，由該公司企業不動產事業推進部長兼藤澤永續智慧城市公司社長宮原智彥接待；林佳龍除聽取該公司的簡報外，也親自以虛擬實境方式體會智慧城市在網島的具體呈現。
林佳龍在聽取簡報後表示，台中得天獨厚受益於水湳機場的遷建，因此邀請松下公司參與水湳智慧城的建設，這塊土地有藤澤的15倍之大，且又在城市的核心地區，他也向松下公司招商，盼能與台灣企業一起投入開發。
林佳龍認為，未來市府將邀請台灣所有產業界合組團隊，一起推動智慧城，讓台灣ICT（資訊與通訊）產業擁有舞台，而當此模式成功建立後，將成為商業模式典範，盼台日雙方一起建立模式，推廣至全世界。
台灣松下整合方案事業副執行長紀文傑表示，藤澤與網島皆是松下以人為本所建設的智慧城市，從人的需求為起點發想，以永續經營100年規劃，才開始整地、施作。藤澤市規劃1000戶住宅，獨棟住宅600戶，集合住宅400戶，共計有19公頃的面積，在2014年春季就開始運行，以2020年完成為目標。1060309
(中央社)
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