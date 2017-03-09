單一自用住宅戶 北市推房屋稅優惠3方案

台北市空屋逾6萬戶，財政局長陳志銘今天說，為照顧設籍北市且單一自用住宅戶，提出房屋稅優惠方案，包含調降稅率、稅基調降和政府補貼，只要符合資格和同住一戶的親子都適用。

都發局6日公布，內政部統計，民國105年第二季台北市房價所得比達15倍，經調查，台北有6萬4700戶空屋，扣掉部分短期待租、待售及置產持有的房屋，長期閒置的房屋約有3萬5000戶，近一半是30年以上舊屋。

陳志銘今天表示，台灣遲早走向房地合一，房地多少錢就課多少稅，這是最簡單思維，大部分民眾也可接受，像新台幣1000萬元房子課1000元的稅，房地分離把稅賦搞複雜，中央目前追求稅賦簡單化。

陳志銘說，房地合一就沒有「路段率和加價」問題，因區域價值反映房價，房子位在好地段房價高，那就增加課稅。

他表示，市府將在13日舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，上午場討論議題針對無殼族和剛買房年輕人，下午場則是如何協助持有單一自用住宅房屋的民眾。

陳志銘說，持有1間房和3間房的民眾，房屋稅課稅標準都是1.2%，且持有2間房子以上的民眾具有「潛在買賣機會」，政府應該照顧單一自用住宅戶。

他說，持有1間房民眾不可能免稅，只能減輕稅賦，因持有1間房的民眾連買賣機會都沒有，但持有2戶以上，政府不照顧不干擾，維持現行稅賦制度。

如何協助單一自用住宅戶，陳志銘提3種做法，他說，第一是補貼費用，依房屋稅條例，稅率從3.6%到1.2%，持有1戶和3戶的民眾，全都適用相同效率，應該針對全國僅持有1戶的民眾，降低1.2%的房屋稅稅率，但調降稅率需由中央政府決定，目前持續和中央溝通。

第二個是稅基調降，陳志銘說，像所得稅的「免稅額」概念，假設房屋評定現值總價為600萬元，免稅額可達10萬，民眾只須用590萬元課稅，是「減項」概念，也是最快方法，但需要中央授權地方；第三個為維持現行稅制，在房屋稅率和稅基都不動，透過政府補貼達到實質降稅效果。

陳志銘解釋，舊屋房屋稅不高，換算後，政府可補貼不多，若民眾換新房或參加都更，因新房適用新稅率，增加房屋稅壓力，政府應該協助，「不能用房屋稅懲罰民眾」。

陳志銘說，目前在北市設籍的單一自用住宅戶約有22萬戶，包含持有新、舊房子，雖提出3優惠方案，只要設籍北市的民眾都適用，且若父親名下持有1戶，小孩名下房屋不是贈與也都適用。1060309

(中央社)