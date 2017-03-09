李小林擬3月下旬訪美 爲川習會鋪路
共同社9日報導，與大陸國家主席習近平關係密切、對於對外政策具有重要影響力的大陸人民對外友好協會會長李小林擬於3月下旬至4月初訪問美國，正就此展開協調。大陸外交消息人士稱，習近平把與美國總統川普建立互信視爲首要課題，李小林此行將與美國政府相關人士等就習近平訪美和實現首次中美領袖會談加快磋商。
大陸有意將習近平訪美安排在4月下半月至5月上半月期間。不過，由於美中兩國在應對北韓以及南韓部署美軍薩德（THAAD）系統等安全保障問題上存在對立，相關磋商也可能陷入僵局。
該消息人士透露，大陸希望在7月於德國召開的二十國集團（G20）峰會前實現美中領袖會談。據悉，由於首次會談能否取得成果無法預見，爲避免定位爲正式訪問，也出現了採取在訪問第三國時順道訪問的形式訪美這一方案。李小林可能在會見美國政要時傳遞上述想法。
(旺報)
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