台灣之美》平溪線上的望古晨曦

平溪鄉的望古村，最近成攝影愛好者爭相造訪地點。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

平溪鄉望古村美景。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

北106線66K至68K一帶有一村莊名望古，在此處有設招呼站，沒有站務人員，上車刷悠遊卡。這個車站最近成為攝影人士爭相拍攝的地點，雨後山嵐迭起，火車由望古站往十分站開出，遠山雲霧飄渺，加上火車車頭開燈，簡直是夢幻美景，難怪半夜都有人來此卡位，甚至吸引日本鐵道迷遠道來此朝聖。

雲霧繚繞的望古村。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

除了拍火車外，只要是雨後的清晨，附近的村莊山谷間都籠罩一層雲霧，也是不容錯過的拍攝題材。

望古地名由來，一說是因為此地採礦造成人員傷亡，故名亡礦坑。但是經由文史工作者查到古文書，光緒十二年此地就有望古坑一名，或許是由更早的平埔族人地名音譯而來也說不定。

(中時電子報)

平溪鄉望古村美景。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）