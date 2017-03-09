台灣老化指數破百 老年人口首度超過幼童

內政部今指出，我國老化指數指標在今年2月首度破百，達到100.18，也就是說，我國老年人口第一次超過幼年人口，全台共有15個縣市老化指數破百。

內政部表示，老化指數是老年人口對幼年人口的比例，當老年人口大於幼年人口時，指數便會大於100。今年2月指數達到100.18，較去年2月底93.50增加6.68，即反應出我國老化情形嚴重。

若以縣市別來看，老化指數超出100的縣市，已從2011年的3個縣市，增加為15個，其中包括台北市、台南市及高雄市等直轄市，以及宜蘭、苗栗、彰化等縣市，其中又以嘉義縣177.00的老化指數最高。

內政部指出，我國老年人口佔總人口的比例在1993年便超過7%，正式邁入高齡化社會，之後人口老化的速度持續攀升，到了去年5月，老年人口已佔總人口12.78%，今年2月更攀升至13.33%。依據國家發展委員會2016年的人口推估，老年人口的比率將於2018年超過14%，我國將進入高齡社會；2026年恐將再超過20%，屆時台灣將與日本相同，成為超高齡社會的一員。

(中時)