李元簇曾給了她這一句話... 呂秀蓮謹記在心

前副總統李元簇8日凌晨在家中安詳過世，享壽94歲。(中央社)

前副總統呂秀蓮。（姚志平攝）

前副總統李元簇在8日凌晨辭世，享壽94歲，在擔任時任總統李登輝的副手時，李元簇因嚴守份際且低調，被稱為是「沒有聲音的副總統」，離開政壇後的他隱居苗栗頭份，對於政事不過問也不發表意見，為政壇樹立「下莊」優雅典範。李元簇的辭世讓相當多人感到不捨，前副總統呂秀蓮今也憶起和李元簇互動的往事。

呂秀蓮表示，過去在她當法規委員會科長時，擔任主委的李元簇和她是長官與部屬關係，李元簇法學造詣深厚，處事嚴謹，共事相處起來相當愉快，呂秀蓮說，李元簇也是第一位鼓勵她參選立委的人。

呂秀蓮說，自己在2000年就任副總統時，曾前往李元簇住處向這位老長官登門請益，當時李元簇曾給她忠告：「我們做副總統的人，雖無實權，但仍需隨時做好臨危就位的準備。」這一句話，讓呂秀蓮謹記在心。

對於和李元簇的共識與提攜之情，呂秀蓮表示自己感念在心，希望他能一路好走，在天之靈保佑台灣。

(中時電子報)