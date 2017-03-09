垃圾戰火升高 台東環團反對重啟焚化爐
台東垃圾戰火升溫，台東縣議會將審議是否重啟焚化爐。台東環保團體今天聲明，反對重啟焚化爐。
台東垃圾危機迫在眉睫，台東縣政府決定啟動封存焚化爐，提案交台東縣議會審議，台東縣議會最快明日表決，已有縣議員表示將力阻重新啟動。
台灣環保聯盟台東分會召、台東公民監督聯盟今天發表聲明反對重啟焚化爐。
環盟表示，今年1月11日，台東縣政府召開重啟焚化爐評估的公聽會，發言熱烈，縣議員、市代表、前市長、環保人士等發言者，90％都反對重啟焚化爐。，現在縣政府要縣議會表決重啟焚化爐的依據到底是什麼？縣府有將大家的意見聽進去嗎？
環盟表示，公聽會中，公民現場發聲，反對者眾，其會議記錄是否有完全讓議員們知道與再進行仔細地評估和深入的討論？如果不討論正反兩面意見而直接訴諸表決，漠視民意，莫此為甚。
環盟表示，從去年8月以來，環盟一直主張治本的方法是推動「零垃圾政策」與新闢垃圾掩埋場。3月1日，環盟在南島社區大學啟用了「零垃圾教育中心」，希冀引起政府與縣民的共鳴，讓大家一起來推動「零垃圾政策」。
環盟呼籲台東縣議會，不要當啟用焚化爐的幫兇，不要當扼殺台東產業發展的共犯，讓大家一起要求台東縣政府「台東焚化爐停車」。1060309
(中央社)
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