冠脂妥新藥送達 北市：有疑慮都可退換
降血脂用藥「冠脂妥」偽藥連環爆，藥廠台灣阿斯特捷利康公司今起提供全面換藥，新藥蓋有防偽標章，並附上一紙承諾書，確保安全，衛生局表示，只要民眾有疑慮，就可退換貨。
北市衛生局食品藥物管理處長王明理說，今天已與台北市藥師公會、台北市藥劑生公會協商建立線上google表單，鼓勵醫療院所及社區藥局主動回報「冠脂妥crestor」藥品批號及數量，藥廠台灣阿斯特捷利康公司將提供新藥供退換。
王明理說，新藥是台灣未銷售過的批號，上面也蓋有防偽印章，呼籲民眾若有疑慮，可先詢問醫療機構或藥局是否有新品，並配合藥廠，於3月18日前持可疑藥品到原購買處進行退換貨，絕對不能自行停藥。
藥廠台灣阿斯特捷利康公司也專設網站（https://www.astrazeneca.com/country-sites/ taiwan.html），公告如何辨明藥品真偽，藥盒上冠脂妥的「妥」字，原廠藥品的第一筆畫為一撇，偽藥的第一筆畫較平；鋁箔包的包裝寬度，原廠藥品較寬，偽藥較薄；藥品本身，原廠藥錠顏色較深、表面較平滑、刻痕深度較深，偽藥藥訂顏色較淡、表面較粗糙、刻痕深度較淺。
而有偽藥疑慮的MV503、MK479兩批號藥物，分散在北市27所社區藥局、4家醫療院所，北市衛生局已全面下架，共回收4653顆。1060309
(中央社)
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