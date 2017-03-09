覬覦桃捷開通 黑幫19人施暴被捕

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桃園捷運計畫在桃園市陸續開通，警方在八德區破獲「竹聯幫八德捍衛隊」黑幫組織，逮捕19人涉嫌利用工地開工時，強占土地、暴力討債，今天被依組織犯罪防制條例究辦。

桃園市政府警察局八德分局今天表示，八德地區近年來因土地重劃及捷運即將動工，工商業快速發展商機無限，八德地區廖姓角頭見有利可圖，對外以「竹聯幫八德捍衛隊」自居，並以公司、企業社等名義當掩護，迅速發展堂口勢力。

警方會同刑事警察大隊兵分多路，逮捕41歲廖姓男子等19人，並查扣武士刀、西瓜刀等做案工具。

警方查出，廖男擴大八德周邊勢力，持槍藉故砸毀車行，嚇得被害人遠走他鄉；同時查出成員在KTV中，因搶麥克風與被害人起口角，事後將無辜被害人打成重傷，塞進後車廂後造成死亡。

另外組織也以直銷公司經銷商為幌子，吸引不特定人士上課，誆稱加入會員能一夜致富，入會費高達新台幣4萬8000元，誘騙會員先簽下本票後入會，若無力繳納，則毆打成傷。

警方經過長達1年蒐證，見時機成熟，同步進行掃黑，並將同夥依照違反殺人、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、重利、詐欺等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。1060309

(中央社)