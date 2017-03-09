九把刀新片預告 怪物現身學生逃命
導演九把刀執導校園驚悚新作「報告老師！怪怪怪怪物！」今天公布首支預告，嗜血駭人怪物現身，嚇得學生們狂奔逃命。九把刀說，可在台灣拍這類題材，內心充滿感謝。
九把刀曾以執導電影「那些年，我們一起追的女孩」創全台新台幣4.2億元票房，睽違6年再執導演筒，構思8年、耗資1億元打造的「報告老師！怪怪怪怪物！」，今年7月28日將全台上映。
非改編小說，由九把刀原創原著劇本，集結九把刀擅長的校園青春、瘋狂無厘頭，再融入恐怖驚悚、奇幻異想等元素，打造前所未有的嗜血駭人怪物，以全新手法翻轉華語電影新暴力美學。
今天釋出首支預告片，還有兩款由設計師聶永真操刀的國際版海報「報告老師！以牙還牙版」、「報告老師！以眼還眼版」。
九把刀表示，繼「那些年，我們一起追的女孩」後，這次可在台灣拍這類題材，內心充滿感謝，故事有很多暗黑能量，但隨劇中角色的拉扯與抵抗，有人想要付出努力，想去做對最後一件事。
預告一開頭就是片中愛打小報告的資優生「林書偉」被同學霸凌畫面，壓迫氛圍與節奏讓人喘不過氣；某夜這群學生不小心撞見全身是血的人形怪物，怪物衝進補習班、公車，一路血腥虐殺，嚇得學生們拔腿狂奔。1060309
(中央社)
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