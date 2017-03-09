沒錢唱KTV 姪子偷舅舅店內4000元

黃姓男子日前與友人相約到KTV飆歌現金帶不夠，在舅舅飲料店工作的他趁隙潛入店內偷走新台幣4000元到KTV花用殆盡，舅舅報警發現是姪子幹的，當場怒批「養老鼠咬布袋」。

高雄市政府警察局三民第一分局日前獲報轄區一家連鎖飲料店葉姓店長報案指稱，店內有4000元營收短少，遭小偷光顧。

警方隨後調閱飲料店周遭錄影監視器追查發現，店家失竊前後有輛重機先後到場徘徊，追發現車主是葉姓店長，但騎士身影卻不像店長，於是通知葉姓店長指認，當場大叫「那是我姪子」。

警方通知20歲黃姓男子到案說明，黃姓男子坦承當天和網友相約去KTV唱歌，兩人身上現金不夠，把腦筋動到舅舅的店，潛入店內暫借4000元花一花，沒想到事情這麼嚴重。

警方調查，黃姓男子日前和剛認識的網友相約去KTV唱歌，但兩人身上現金帶不夠，由於黃姓男子在舅舅的飲料店工作，熟悉店內作息，利用休店無人看管空檔，打開鐵捲門潛入店內偷走4000元，和網友去KTV花光。

葉姓飲料店長獲悉姪子竟為上KTV唱歌偷錢，當場氣炸，怒批「養老鼠咬布袋」。全案警訊後依竊盜罪嫌函送法辦。1060309

(中央社)