三星家電生產線 部分將從墨西哥轉往美

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三星電子公司（Samsung Electronics Co.）正在初步洽商階段，打算擴充在美國的生產活動，興建製造家電的新設施。

彭博報導，「華爾街日報」（WSJ）引述不具名消息人士報導，三星預計斥資至少3億美元投資此項計畫，並已和至少5個州洽談。

根據「華爾街日報」，三星轉移的生產線，可能包括將烤箱爐具的生產從墨西哥轉往美國，可創造約500個工作機會。

三星在聲明中說：「這是個複雜的流程，就像所有商業戰略決策一樣，在經過更徹底盡職調查和規劃判定之前，都還不會完全定案。」1060309

(中央社)