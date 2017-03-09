日據時代機槍堡重現 彰化芳苑海邊添景點
彰化縣芳苑鄉海邊有多座日據時代至光復後遺留的「機槍堡」，部分荒廢埋沒雜樹林，最近因台61線西濱快速道路工程意外重見天日，不少年輕人驚艷這項「新」發現，地方文史工作者更希望保留，要讓它繼續為下一代說故事。
積極保護芳苑鄉海牛文化的文史工作者魏清水指出，日據時代到台灣光復初期，芳苑海邊是軍事要塞，信義社區海堤，不僅有部隊戍守，更有機槍堡、碉堡、崗哨等設施。
魏清水說，訪談社區耆老，信義社區有兩座機槍堡，一處位於南堤風情海岸堤防外，另一處則在林投樹林，1958年823炮戰爆發前就已經存在，也是當地老一輩長者共同記憶的所在。
洪姓長者表示，光復後以至兩岸情勢和緩，相關機槍堡或崗哨也隨著部隊撤離而荒廢，而更早就被棄置的中日據時代紅磚機槍堡，一度成了農漁民放置農具的倉庫，周遭還養牛，多年來又隨著農漁業的式微，兩座機槍堡不再被使用，慢慢被雜草所淹沒。
最近台61線西濱快速道路工程經過信義社區，雜樹林中的兩座機槍堡形同重見天日，魏清水拍下照片張貼上網，立即引來不少年輕族群的興趣，魏清水更期許，機槍堡可以作為在地文化資產活化的範本，並規畫與海牛一起為地方觀光產業與永續打拚。
(中時)
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