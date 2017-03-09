中和憂鬱婦6樓墜樓 送醫急救中

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（16：02更新）患有憂鬱症37歲王姓婦人今（9日）下午1時許，在新北市中和區景平路某大樓6樓住處不慎墜樓，警消獲報將她送醫急救，仍在醫院急救中。警方發現，6樓外窗緊閉、大門深鎖，詳細墜樓原因待進一步釐清。

據悉，王女為該大樓住戶，去年6月起罹患憂鬱症，曾有自殺紀錄，王婦丈夫已趕往醫院，警方正調閱監視器釐清墜樓原因。

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(中時)