圍棋》賺進超過三億日幣 謝依旻棋界第一人

旅日女棋士謝依旻在日本女流棋界11年來賺進超過3億日幣，奪得26座冠軍頭銜，可說是棋界第一人。（中央社資料照）

連續9年在日本棋界獎金榜前10、9度在女流棋界獎金榜稱霸的謝依旻，11年來賺進了超過3億日幣，可說是台灣棋手闖蕩日本棋界的第一人。

謝依旻自2006年奪得最強賽冠軍之後，11年來至少每年都可以拿到1座冠軍，甚至在2010、2011與2015年包辦了女流界棋聖、名人與本因坊三大賽冠軍頭銜，去年更在首次舉辦的會津中央醫院盃與扇興盃女流最強賽摘冠，手中同時擁有5個冠軍頭銜，創下日本棋界新紀錄。

在日本女流棋界稱霸多年的謝依旻，出道11年來9次拿下女流界賞金榜第一，如果連同男子棋界一起算的話，謝依旻連續9年闖進前10，其中3年獎金破2000萬日幣，去年更進帳了2976萬日幣，差一點就能突破3000萬日幣大關，這些年共賺進了約3億1千5百萬日幣(約台幣8610萬元)，加上2008年智力運動會混雙銅牌與2010年廣州亞運團體銀牌，至今應進帳超過9000萬元。

謝依旻師從黃孟正，苗栗客家人，12歲就離家赴日學棋，14歲入段，經過15年的努力在日本女流棋界奠定了無人能及的地步，雖然半年內連丟本因坊和名人兩大頭銜，但在30場大賽奪得26冠，勝率高達86.66%，如此高的勝率以及冠軍次數，在世界棋壇都創下前無古人後無來者的紀錄吧！

(中時電子報)