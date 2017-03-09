禽流感疫情持續 高市又1養禽場中標
禽流感疫情未歇，高市繼上月27日傳出禽流感確診之後，8日路竹區1家養禽場再檢出H5陽性反應，9日確認屬H5N8亞型，為高市第二起禽流感確診案例，動保處今天將全場1萬1522隻家禽撲殺完畢，並執行周邊消毒及禽場採樣監測工作。
全國因禽流感確診、全面撲殺的養禽場，截至8日下午6時止，已多達82場，撲殺近63萬隻家禽，顯示疫情絲毫沒有趨緩現象，感染範圍更已包括宜蘭、花蓮及彰化以南等8縣市。
高市自上月27日，杉林區1處養鴨場確診感染H5N8後，約10天無通報案例，路竹1處養雞場許姓業者日前主動通報，該牧場屬非開放性養禽舍，幾天前發現場內蛋中雞（未成熟且開始產蛋的新母雞）有大量異常死亡。
動保處獲報採樣送驗，昨天傍晚確認呈現H5陽性反應，今天判定屬H5N8亞型。
動保處今天派人前往該禽場，共撲殺1萬1522隻，並針對周邊所有禽場全面採樣監控，以免疫情擴散。
高市動保處處長徐榮彬表示，這處養禽場是主動通知檢測，符合撲殺補償作業相關規定，應可獲市場價格約8成補償費用。
徐榮彬呼籲，市民請持續配合禽流感「四不一要」防疫措施，不靠近、不接觸及餵食野生鳥禽、不至疫區國家參觀鳥禽、不私自攜帶鳥禽入境與購買來路不明鳥禽、不野放(放生)鳥禽、若不慎接觸鳥禽(蛋)或排遺要立即以肥皂清潔雙手，即能大幅降低感染風險。
(中時)
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