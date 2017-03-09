竊賊偷30多萬 省吃儉用打算撐2年

失主張男接獲通知，一時還不敢相信，對於警鍥而不捨抓人，相當感謝，至於遭竊一事，只憂心惹妻子生氣。(劉宥廷翻攝)

竊賊鄭男偷得大把錢，卻想省吃儉用過2年，不料還沒過上1個月就被逮。(劉宥廷翻攝)

33歲張姓男子私房錢被偷30多萬元，高市警方逮獲行竊的25歲鄭姓男子，不過張男不在意錢財損失，只怕老婆生氣，拿回財務總管大權；而竊賊鄭男則是偷得大筆錢，竟沒有亂花，還省吃儉用打算過上2年，這讓承辦警直呼：「同一筆錢，卻反應出兩種人生」。

張男早年跑船、月薪上看10多萬元，3年前結婚才改行從事船隻機電工作，當時為了婚事及妻子懷孕開銷，領出80萬元放在車內，只要有需要就在車上拿，索性將沒花完的錢也放在車上；沒想到，車門鎖上月底壞掉就遭竊，妻子事後得知，氣得收回錢財管理。

警方獲報追查並調閱路口監視鎖定竊賊影像，驚覺鄭男愛上網咖，7日下午在三民區1家網咖逮人。鄭男訴說自己打零工維生處境，有時在路上閒逛時也會下手路旁車內財物，每次都只是幾個銅板，當時掃到這麼多現金，自己也嚇傻。

警說，通常竊賊偷到不少錢，都會大手筆、肆無忌憚亂花，但鄭男不僅不租屋也沒住飯店，甚至跑到停車場過夜，快2個月沒洗澡，只花了1萬多元買遊戲點數，清查餘款還有35萬餘元；鄭向警供稱，原打算省吃儉用過2年，不料就這樣落網了。

失主張男接獲通知，一時還不敢相信，對於警鍥而不捨抓人，相當感謝，至於遭竊一事，只憂心惹妻子生氣；反倒是，竊賊偷得大把錢，卻想省吃儉用過生活，這真是1案道破社會百態。

(中時)