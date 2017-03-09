不滿如廁被敲門 男拿鐵鎚狠敲同事頭

不滿被敲門，把同事頭當門狠敲！39歲林姓男子和和同宗的林姓同事一同在桃園觀音一間人力仲介公司上班，去年11月9日晚間近10點，林男上廁所時，同事多次敲他的門詢問「好了沒」。

林男不滿如廁時屢次被敲門，引爆怒火，一氣之下跑出廁所，拿起鐵槌就朝林男頭部狠K3下，彷彿把同事的頭當門狠敲，其他同事見狀連忙上前制止，並將頭破血流的傷者送醫才未釀大禍，挨打的同事事後驗傷報警提告，桃檢依傷害罪嫌將打人的林男聲請簡判。

(中時)