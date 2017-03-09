經長再次掛保證 今年不會限電

我要評比

經濟部長李世光今日受訪時，再次強調今年不會限電。李世光說道：「今年很辛苦，但是應該會過去，不會限電」。

不過李世光也列出但書，表示「如果有未知的狀況，那就是額外的情形」。

另外，行政院長林全上週五在接受立委質詢時曾表示，在「重啟核電3三原則」下才會考慮重啟核一、核二的備役機組。李世光也替長官背書，指出唯有在社會共識、國會監督，以及窮盡一切方法維持電力後，才會考慮重啟備役中的核電機組。

至於何謂窮盡一切方法？李世光解釋，會依照目前電源開發情形、聚合商、節約用電這些措施，以應付用電所需。

李世光重申，重啟核電與椱有一套非常複雜的SOP，不會說重啟就重啟。依照目前台電標準，供電餘裕剩50萬瓩就會標示為黑燈。李世光表示，不會單以數字作為重啟標準。

日前台電購買緊急發電機組，在大潭電廠安裝兩部60萬瓩的緊急發電機。進度如何？李世光說，目前規畫7月1日併聯發電，目前進度都在計劃中，應該可以順利進行，經濟部會嚴密監測進度。

(工商)