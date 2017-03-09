海地前總統過世 外交部次長使館弔唁

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中華民國友邦海地前總統蒲雷華（Rene Preval）3日過世，外交部次長侯清山今天赴海地駐台大使館弔唁。

外交部新聞稿表示，海地共和國前總統蒲雷華於3月3日辭世，享壽74歲，中華民國駐海地大使黃再求已代表總統蔡英文向蒲雷華夫人及家屬弔唁，並致上慰問之意。

侯清山上午代表政府，赴海地駐中華民國大使館弔唁。

蒲雷華於1996年至2001年、2006年至2011年間兩度擔任海地總統，曾於1998年及2000年率團訪台。

外交部說，蒲雷華卸任後仍與中華民國駐館保持良好互動，是中華民國堅定友人。1060309

(中央社)