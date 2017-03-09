獄政改革注重家庭 錄囚父說故事給子聽

法務部今天宣示獄政改革多項目標，其中為重塑家庭連結網路，台中監獄首次推動「枕邊細語-為孩子說故事」製播計畫，錄下在監的父親說故事聲音，再交給6歲以下孩子睡前聽，未來女囚也適用。

法務部今天召開「從心做起，翻轉人生」獄政改革記者會，由部長邱太三發言，共有四大重點，包含監禁部分，一人一床、4年零超收；蛻變部分，假釋透明化（被害人參與、不服假釋救濟）；沉澱部分，引進教誨志工，推動家庭支持方案；復歸部分，跨域結合企業，技訓證照取得（長照2.0）。

矯正署長黃俊棠指出，超收大部分都為都巿區的監獄，像台北監獄約16人入住6到8坪的囚舍，目前51個監所，平均受刑人居住空間為0.5坪。

邱太三說，為改善居住品質，推動一人一床，目前已增設9465床位，也辦理台北監獄及宜蘭監獄擴建計劃，也規劃彰化看守所遷引以及雲林第二監及八德外役監獄擴建，容額可增4755人，整體容額達6萬4000，朝向4年內零超收，每人居住空間為0.7坪。

強調柔性司法教化，在窘迫人力下，為兼顧教化與戒護，藉由結合志工團體，辦理個別認輔及團體輔導等方式，提升教化成效。

為幫助受刑人重返社會，邱太三說，關鍵在於家庭支持力量，因此重塑家庭連結網絡，推動家庭支持方案，為柔性教化措施重點，目前台中監獄的「枕邊細語-為孩子說故事」製播計畫，以家有6歲以下學齡前兒童之收容人為主，製播枕邊故事交家屬或社福機構播放供孩童收聽，彌補失去父愛陪伴童年的孩子，為教化與教育的執行提供最佳方案，未來將結合地方資源如廣播電台等，陸續推廣至其他矯正機關，輔以智慧科技多元運用，重新連接收容人家庭支持網絡。

為使假釋程序透明化，邱太三說，已建構假釋審核基準，廣納專家、學者及實務工作者之意見，以「犯行情節」、「犯後表現」及「再犯風險」（含前科紀錄）等審酌面向之「假釋審核參考原則」，其中「犯後表現」即聽取被害人與社區意見，目前監獄在審核假釋前，均有書面告知並徵詢被害人及社區意見，特別是針對暴力及性侵害犯；未來更將規劃以影音或列席等方式讓被害人與社區參與。

為強化受刑人技能訓練，邱太三指出，將結合跨領域社會資源(如台塑集團、國際扶輪社等)，在監內(外)辦理具實益性技能訓練項目，矯正署每年編列約新台幣7000萬元，辦理各項技能訓練(如堆高機、烘焙、木工、陶藝、水電空調、室內配線、電腦繪圖等26項證照類別)，取得職業證照，符合就業門檻，提升就業能力。

邱太三指出，矯正機關不僅在執行法院給予犯罪者應得的處罰，更積極的作用是教化犯罪者，使其復歸社會，這些獄政改革措施均已上路實施或密集規畫中，不待司改國是會議議決，法務部願意扮演改革的火車頭，劍及履及進行立即有感的司法改革。1060309

(中央社)