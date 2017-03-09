冠脂妥傳偽藥 提供退換貨

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雲林縣政府表示，降血脂藥物「冠脂妥膜衣錠（Crestor）」傳有偽藥，為維護用藥安全，從今天起至18日提供民眾向原領取醫療院所退換。

雲林縣衛生局指出，降血脂藥物「冠脂妥膜衣錠（Crestor）」偽藥風波，人心惶惶，該藥品是醫師處方用藥，適用於高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症，輔助治療飲食控制，可降低原發性高膽固醇血症。

衛生福利部食品藥物管理署與台灣阿斯特捷利康公司（AZ）開會協調，同意將供應醫療院所的所有效期內批號藥品收回，從今天起提供民眾換貨。

衛生局指出，一、醫學中心及區域醫院，與台灣阿斯特捷利康公司盤點清查無虞後，即可使用無須收回；二、地區醫院、診所、藥局及藥商，請聯絡阿斯特捷利康公司授權經銷商裕利公司換貨，出貨時會附上一份證書，以證明為原廠藥品。

三、民眾請於今天起至18日止，向原領取藥品的醫療院所或就近藥局換藥，建議先電話洽詢有否新品；換藥時注意換回的藥品批號，是台灣從未銷售的批號且有防偽印章。

衛生局表示，台灣阿斯特捷利康公司專設網站公布新換原廠正品的醫療院所及藥局名單，持續更新資訊，並提供辨識原廠正品與假冒藥品的差異，相關問題可洽詢0809-081-133專線電話。1060309

(中央社)