台南下營農會選舉 總幹事欲交棒涉賄

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台南下營區農會選舉激烈，南檢查出曾姓總幹事欲交棒給特定人選，就和農會陳姓股長操盤，招待10多名農會代表集體出遊，檢方訊後陳姓股長以20萬元交保，曾姓總幹事請回候傳。

南檢 6 日指揮檢警同步傳喚曾姓總幹事、陳姓股長及農會代表25人到案，偵辦下營區農會選舉賄選案。

檢方查出，曾姓總幹事和陳姓股長操盤，欲讓特定人士出任新任總幹事，2 月 28 日以旅遊名義，邀約10多名農會代表到台南走馬瀨農場出遊 2 天 1 夜，免費招待，再請這些農會代表投票給曾、陳兩人規劃的人選。

曾姓總幹事坦承招待，多名農會代表也承認接受招待及期約投票支持特定人選，但陳姓股長否認；訊後，陳姓股長交保，曾姓總幹事請回候傳。1060309

(中央社)