澳男冒充小賈騙兒童色情照 涉近千罪

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澳洲警方表示，1名在網路上冒充流行歌手小賈斯汀的男子，因慫恿本尊的年輕粉絲寄送露骨照片，今天被控900多項兒童色情罪。

法新社報導，這名42歲男子在臉書與Skype等線上平台假扮成加拿大暢銷榜常客小賈斯汀（Justin Bieber）。他最早於2007年就涉嫌犯罪。

昆士蘭省（Queensland）警方發表聲明說：「警探持續調查1名為了向年幼兒童誘騙露骨照片，而在網路上冒充小賈斯汀的男子。」

「調查內容包括，1名42歲男子先前已遭控持有剝削兒童的素材，以及使用傳輸服務誘騙16歲以下兒童等多項兒童色情罪。」

「我們徹底檢查男子電腦後，他另外遭控931項兒童色情罪。」（譯者：中央社周莉芳）1060309

(中央社)