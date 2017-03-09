再傳禽流感疫情 高市撲殺萬餘隻家禽
高雄市路竹區有1雞場採樣判定H5呈陽性反應，市府動保處今天已將該場1萬1522隻家禽全數撲殺，並同步執行場區消毒及周邊臨近養禽場採樣監測工作，以有效防止疫情擴散。
連日潮濕低溫，路竹區養禽場業者向市府通報家禽異常死亡，經採樣送檢後，檢測判定H5呈陽性反應，並於今天確認屬H5N8亞型，成為高雄市第2起禽流感確診案例，動保處同步執行場區消毒及周邊臨近養禽場採樣監測工作。
動保處指出，路竹區的養雞場是繼2月27日杉林區養鴨場感染H5N8後的第2起確診案例。業者表示其牧場屬於非開放性養禽舍，數日前有出現場內飼養的新母雞有大量異常死亡情形，市府緊急採樣送檢。
動保處長徐榮彬表示，養禽場是主動通知檢測，符合現行撲殺補償作業相關規定，應可獲市場價格約8成補償費，可稍減農民損失。
他再度呼籲，養禽場務必加強禽舍防鳥設施、落實門禁管制及自衛防疫與消毒，如發現有家禽異常死亡等警訊時，應立即通報並採取應變措施。1060309
(中央社)
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