54歲《哈利波特》男星車禍重傷 肋骨撞斷刺穿肺！
54歲英國男星吉姆塔維爾（Jim Tavare）2004年曾參與電影《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》，飾演破釜酒吧中光頭又駝背的老闆，邪笑表情令人印象深刻，今(9日)外媒報導吉姆本周一（6日)遭遇嚴重車禍，開車撞上對向來車，肋骨斷了15根，還造成肺穿刺、頸部與右腿斷裂，而他妻子貼出他在病榻上照片，盼求集氣讓他早日康復。
吉姆妻子7日在臉書分享吉姆在病床上照片，可見他整張臉充滿瘀青、戴著護頸，身上插了許多管子，但他為不讓家人擔心，仍豎起大拇指比讚，暗示會努力讓自己康復，妻子說，吉姆正在加護病房，身上有15根肋骨骨折、肺穿刺等重傷，經過兩次輸血正在靜養中，並強調：「這是真的，不是拍電影，請幫忙集氣讓他順利對抗病魔」。
(中時電子報)
關鍵字：哈利波特
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