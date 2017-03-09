農村廢材變身工藝品 贏得德國iF設計大獎

亞洲大學創意商品設計系共同合作，以梨梗廢材作為設計主軸，結合台灣藺草特性，創新設計出「利木與梨袋」工藝品；榮獲106年德國iF Design Award知名設計大獎的肯定，農村工藝技術推廣至國際。（農委會水保局台中分局提供）

台中在地高接梨採收後，修剪產生的大量嫁接梨穗廢材，經農村社區創新巧手，不僅大幅降低以往燃燒所造成的環境汙染，還創新製作高環保實用的「利木梨袋」，一舉勇奪106年德國iF Design Award知名設計大獎肯定。分局長簡俊發說，未來將提升梨產業整體產值，增進農民多元化收益。

后里區仁里社區盛產高接梨，以往高接梨採收後，修剪產生大量嫁接高接梨穗都直接燃燒，造成嚴重空氣污染；經水保局農村再生相關計畫及大專生洄游農村駐村合作激發下，過去創意發想將廢材再利用轉換為具高經濟效益的梨煙筆，獲得高度肯定成為社區新興產業。

台中分局說，為再提升工藝技術品質，該局媒合在地社區梨理人農村工作室與亞洲大學創意商品設計系共同合作，以梨梗廢材作為設計主軸，結合台灣藺草特性，創新設計出「利木與梨袋」工藝品，並協助該工藝品參加國際競賽；榮獲106年德國iF Design Award知名設計大獎的肯定，農村工藝技術推廣至國際。

簡俊發指出，這項工藝品開發設計，由亞大劉美均老師與仁里社區之梨理人農村工作室的兩位迴鄉青年林羿維、徐振捷共同合作；採自然素材耐用、環保特質以高接梨採收後的嫁接廢梨梗作為提把，搭配極具人文特色十分耐用的天然藺草編織而成的網袋。

簡俊發強調，命名為「利木（LIMU）與梨袋（Pear Packaging）」在地品牌；該包裝可讓廢材再利用，亦深具文創加值的價值；透過本次獲獎，未來更希望將農村工藝品推廣，提升梨產業的整體產值，增進農民的多元化收益。讓大眾再度關注農村工藝，迎向農村再生嶄新與富希望的未來。

亞洲大學創意商品設計系共同合作，以梨梗廢材作為設計主軸，結合台灣藺草特性，創新設計出「利木與梨袋」工藝品；榮獲106年德國iF Design Award知名設計大獎的肯定，農村工藝技術推廣至國際。（農委會水保局台中分局提供）

(中時)