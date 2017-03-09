手摘1心2葉 日月潭紅茶初蕊採收
時序驚蟄，正是春茶採收季節！日月潭附近山區，大葉種紅茶這幾天開始採收，嫩綠的台茶18號茶菁帶有甜嫩、散發天然蔗香，農會研製「初蕊」即將上市，為今年紅茶市場打頭陣。
魚池鄉農會供銷部主任許麗芬表示，以台茶18號「紅玉」紅茶春芽手摘精製的 「初蕊」，保留原茶種的馨香及蔗香，獨特清甜；針對去年入冬以來連續數十天未下雨，農會認為品質與產量並未受影響，與往年無顯著差異。
台灣民眾以往對大葉種紅茶產製概念，認為夏茶、秋茶是「正水(標準產期)」。2012年初，魚池鄉農會總幹事王威文與供銷、推廣部門的腦力激盪，發現春芽極富市場潛力，透過鄉公所和農委會茶改場魚池分場的協力輔導，春茶產品正式誕生，並命名為初蕊，很受市場歡迎 。
初蕊行情，75公克裝約為350元、另有禮盒或樂活包；農會協助行銷的茗品，茶菁來自五城、鹿篙、澀水、果園、中明和仙楂腳，含契作之台茶18號，精挑藥檢、品質穩定。
(中時)
關鍵字：台茶18號紅茶
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