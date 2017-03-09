日滑手機3.4小時 「低頭耗眼族」當心青光眼

台灣青光眼醫學會提醒，青光眼及早治療可協助延緩急病進展。(鄭郁蓁攝)

每天滑手機3.4小時的「低頭耗眼族」，小心青光眼！全台青光眼就醫人數超過34萬人，年齡在年齡介於10至59歲的「低頭耗眼族」便佔了將近二分之一，相較於十年前，患者人數增加逾七成。醫生提醒，低頭族長期低頭滑手機導致眼壓升高、近視加深，青光眼都容易找上門。

青光眼初期症狀不明顯，許多患者確診時，視力已永久受損。30歲的王小姐，從小就有近視，國小畢業後就一直是950度的高度近視。眼壓長期偏高的她，必須定時點降眼壓藥控制眼壓。但大學開始沒有按時點眼藥水。24歲出社會的第一份工作，需每天看8小時螢幕，直到覺得眼睛周圍有點模糊，回眼科檢查才發現，她的右眼已有85％的視神經嚴重受損，得動手術降眼壓才能停止惡化。

俗稱「視力的小偷」的青光眼，因為初期只是視線周圍灰暗，許多人以為是疲勞引起而不以為意。中華民國眼科醫學會常務理事暨台灣青光眼醫學會會長呂大文表示，台灣患者中，高達20%的患者來就診時，已經是重度；高達50%的已經是中度。

呂大文直言，中重度來看，可能已經喪失40%的視力，青光眼傷害不可逆，失明不是必然，但越早治療，越能延長眼睛使用壽命。

根據2015年健保署統計，台灣有青光眼就醫的患者有34萬人，當中年齡介於10到59歲的族群佔了二分之一，相較於十年前，這類患者的人數已增加超過七成。顯示青光眼已非老人專屬疾病，年輕化的趨勢非常明顯。

呂大文說，在臨床上，像王小姐這樣因為高度近視導致青光眼的年輕患者，的確有明顯增加。根據資策會調查，台灣12歲到59歲的民眾，平均每天花205分鐘滑手機，相當於3.4小時，呂大文提醒，低頭用眼容易導致眼壓升高，如果加上昏暗環境，瞳孔放大下，更容易阻礙房水排出，更容易形成青光眼。建議使用3C每30分鐘就要休息一次，有高度近視的患者，每3個月就要定期回診檢查，早期發現青光眼，早期治療避免視力永久受損。

(中時)