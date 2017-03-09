掃黃竟被三七仔揍 惹火警方要大掃蕩
新竹縣警方喬裝嫖客，昨天深夜到湖口鄉執行掃黃勤務，掌握證據後表明身分，多名皮條客卻大膽與員警發生肢體衝突，此事把警方惹火了，今晚將派員前往全力大掃蕩。
新竹縣2名員警，昨天喬裝嫖客前往湖口榮光路私娼寮查緝，皮條客見有生意上門，引領他們進入，雙方談論完價碼後，皮條客就帶來賣淫女子，警方旋即控制女子行動，並出示證件表明身分，豈料，忽然有多名男子進入，與警方發生拉扯。
警方向現場人員表明身分，但對方仍氣焰囂張，不斷與警方發生肢體衝突，由於2名員警勢力單薄，只好先逃離私娼寮外，在附近埋伏的警力見狀前來支援，發現2人身體有多處受傷，但犯案的一群人已一哄而散。
警方在現場逮捕1名皮條客、2名嫖客與3名賣淫女子，至於2名警員全身多處挫瘀傷，傷勢並不算太重，送醫觀察治療已無大礙。不過，皮條客的囂張行為已經惹怒警方，決定於今晚派出大批警力前往大掃蕩。
警方掃黃卻遭「三七仔」傷害的消息傳出後，讓不少網友震驚。但有網友質疑，警方喬裝嫖客，是否有釣魚誘導犯罪之嫌？竹縣警局行政科對此強調，警方穿著便衣前往私娼寮，是媒介人員主動攬客，業者本身就有犯意，一切符合執勤原則。
竹縣警局行政科表示，湖口榮光路色情行業存在數十年，不定期都會派警力喬裝嫖客前往取締，非以釣魚的方式或言語設陷引誘。也有律師指出，臥底或便衣喬裝為警方偵查犯罪的手法之一，警方可透過這樣的方式取得證據，且過程是皮條客主動攬客，因此警方並無違法。1060309
(中央社)
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