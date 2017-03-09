韓媒報導金正男兒子來台 移民署否認

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南韓媒體報導指北韓金正男的兒子金韓松已於2月15日偕同母親和妹妹前往台灣；不過，移民署今天否認這項報導，強調沒這樣的事。

南韓媒體今天報導稱，據專門蒐集北韓情資的美國機構chesin.net透露，遇刺身亡的北韓金正男的兒子金韓松已於2月15日偕同母親和妹妹前往台灣。

南韓聯合新聞通訊社今天指出，該社記者今天和chesin.net相關人士透過推特採訪時，獲得前述消息，報導說，相關消息人士表示，金韓松原本打算親赴馬來西亞吉隆坡認領亡父金正男的遺體，但考慮到人身安全，而前往有朋友且航班較多的台灣暫避風頭。

移民署今天鄭重否認這項報導，強調沒這樣的事，依據資料顯示，這樣的報導是錯誤的。1060309

(中央社)