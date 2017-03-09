擴大業務 Airbnb跨足房屋長租市場

旅遊租屋平台Airbnb。(圖/Shutterstock)

Airbnb是深受全球消費者喜愛的短期租屋網路平台之一，尤其在旅行短期租屋市場已打下基礎，如今Airbnb想要擴大業務領域，將戰場拉到長期租屋，一方面是看到了潛在的客戶，同時也亟欲擴張版圖。

根據《彭博社》(Bloomberg)報導，同樣致力於為客戶找到舒適的住處，Airbnb現在不只要做旅遊短租市場，還要把戰線拉到長期租屋市場，現在已經委託麥肯錫公司(McKinsey & Co.) 針對分類網站Craigslist進行市場分析比較。

雖然目前短期租屋還是佔據主要市場，但是Airbnb依然相信有機會為消費者提供一個安全、有認證的長租平台。

Craigslist龐大客戶群對Airbnb而言有很大吸引力，根據網路資料公司 ComScore數據，Craigslist號稱擁有每月6千萬美國旅客的客戶量，成為Airbnb頭號競爭對手，也是市場上想取代的對象。

上個月Airbnb才進行公司成立以來最大收購案，耗資3億美元(約新台幣93 億元)併購加拿大高級租屋網站Luxury Retreats。

(中時電子報)