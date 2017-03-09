湖口老街傳統美食注入新創意 抓住年輕人的胃

湖口老街產品大蛻變，近來除了茶油大熱銷，周邊相關創新商品也陸續推出，新竹縣長邱鏡淳（左二）今天特別介紹給全國消費者。（陳育賢攝）

湖口老街產品大蛻變，近來除了茶油大熱銷，周邊相關創新商品也陸續推出，新竹縣長邱鏡淳（中）今天特別介紹給全國消費者。（陳育賢攝）

蘿蔔蛋燒很有義大利比薩風，吃起來別有一番風味。（陳育賢攝）

「福氣丸子」是以道地客家福菜加上溫體豬肉，手工現做，吃起來有淡淡的福菜香和濃郁的鮮肉香。（陳育賢攝）

「用蘿蔔與蛋做成的比蕯？日式大阪燒的米苔目煎餅？吃起來有客家福菜風味的福氣丸…」，遊湖口百年老街，近來出現了顛覆傳統美食的創意吃法，不僅湖口正茶油獲經濟部中小企業處地方產業發展基金補助，近年成熱銷產品，縣府也鼓勵傳統美食業者推陳出新，近來紛紛推出創新料理，要讓年輕人也愛上客家美食！

湖口鄉「老街第2代」阿文師因懷念阿婆私房菜─福菜丸，近年返鄉研發客家創意料理，將有健康概念的湖口苦茶油加到福菜丸，命名為「福氣丸子」，推出後普受好評，為攏絡年輕族群的心，還將傳統蘿蔔糕、米苔目做出像極了比蕯、大阪燒的創新客家美食，色、香、味兼俱，受到大人小孩的歡迎。

縣長邱鏡淳今天品嘗後，也讚不絕口，特別向鄉親推薦，湖口老街還有花語烘培工坊、豆之味豆腐坊、木酢達人等創新、優質店家，歡迎大家到湖口逛老街、吃美食。

邱鏡淳指出，新竹縣政府爭取經濟部中小企業處地方產業發展基金補助，推出新竹縣湖口鄉茶油產業鏈建構與行銷發展計畫，掌握茶油的生產、製作、行銷，目前湖口鄉的「正茶油」非常搶手，若不在產季開始前預定，經常是1瓶難求，他也鼓勵鄉內餐飲業者，研發將健康滿滿的苦茶油融入料理中，讓消費者品美食，也嘗健康。

「福氣丸子」就是成功的案例。「老街第2代」創意總監、也是大廚阿文師的妻子劉鳳婷說，道地客家福菜加上溫體豬肉，手工現做，吃起來有淡淡的福菜香和濃郁的鮮肉香，搭上秘密武器「湖口正茶油」和蔬果熬煮的湯底，1碗福氣丸子湯，讓你回味無窮，絕對「福氣啦！」

至於有比蕯fu的蘿蔔蛋燒，目前已有柴魚、起司、鮪魚、玉米、起司口味，不同於傳統蘿蔔糕吃得到蘿蔔絲，阿文師將2倍的蘿蔔打成汁再做成蘿蔔基底，讓菜頭香味更濃郁。

為抓年輕人的胃，還推出「類日式大阪燒」的米苔目煎餅，讓傳統的客家點心料理變身。另1項「黑嚕嚕」則是用皮蛋乾拌米苔目，特別又好吃。

(中時)