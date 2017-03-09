日防衛相：不排除先攻擊北韓飛彈基地

共同社9日報導，日本防衛相稻田朋美9日出席眾議院安全保障委員會會議，作爲應對北韓發射彈道飛彈的措施，她就自衛隊擁有在發射前破壞對方基地的「對敵基地攻擊能力」可能性表示，「不排除採取何種方法，將在與國際法和《憲法》一致的範圍內展開各種討論」。

稻田強調，現階段並未展開討論，在會發生變化的環境下，應從我國該做什麽這一觀點出發常作討論。她還認爲，擁有對敵基地攻擊能力、攻擊在日本法律上是可能的。

(旺報)