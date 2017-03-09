台北世大運》師從柳信美 許睿安盼能在台奪冠
台北世大運撞球培訓選手許睿安表示，「我的夢想，不只是想成為世界冠軍，更希望透過撞球讓世界看見我，希望所有聽眾都要勇於追求夢想。」
許睿安目前就讀於台北市立大學二年級，10歲開始正式接觸撞球，從小父親就會帶著他去撞球場，玩出興趣後轉向專業，小學三年級開始接受正規訓練，師父正是「撞球天后」柳信美，他感謝柳信美的指導，讓他獲得目前的小小成績。
許睿安說，撞球相較於其他運動，少了全身極大的運動量，多得是更高度專注力，如同下棋一樣，要想如何佈局，容不得一刻恍神，最後加上穩定的肌耐力，才能精準控制每次的出桿；職業撞球比賽勝負取決誰的思緒清楚、心理調整及搶先掌握比賽節奏。
許睿安指出，世大運撞球培訓隊選拔進入最後階段，男女選手各剩下8位，大家都很想爭取這份榮耀，這麼高強度的競爭下雖然不容易，還是期待也有信心能選上正式名單代表台灣出賽。
許睿安回憶過去碰到的最大挫折是，15歲時父母準備一筆資金讓他出國比賽，但當時出發前遭到嘲諷，勸他不要浪費家裡資金，讓他相當受傷，覺得所有努力對不起家裡的支持，那次回國後認真檢討，累積幾年後重新再出發，在球場上擊敗了當時嘲諷他的對象。
許睿安表示，傳統台灣人對撞球的刻板印象較為負面，但父母一路走來都百分百的支持，也是接觸撞球至今最大的靠山，雖然還是有許多人覺得撞球是壞小孩的遊戲，但我想告訴大家「人會不會走偏並不是在於打撞球，而是在人的本性」，希望有一天除了能打出好成績以外，可以推廣這項不分男女、老少咸宜的好運動。
談到偶像，許睿安開心地回答，「我最崇拜的選手是德國的蘇魁(Ralf Souquet)，他身上散發出一種王者氣質，比賽時釋放的壓迫感是無法言喻的」，就跟5度在安麗盃封后的艾莉森費雪(Alison Fisher)一樣，不需要殺氣騰騰的表情，就能讓對手未開戰先畏懼三分，而且就算比賽中落敗，還是會讓對手發自內心對他感到敬佩，這也是他想達到的境界。
許睿安也分享2016年赴美國比賽時，英格蘭籍的選手Jayson Shaw十分具有表演慾，除了打球還很會營造場邊氣氛，讓觀眾更投入比賽中，覺得這是他可以去學習的，吸引大家更想進場看球。
(中時電子報)
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