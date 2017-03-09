黑寡婦史嘉蕾「單向離婚」 老公嚇壞發聲明請求…

史嘉蕾前天爆出已向法院遞交離婚文件，讓老公及其律師很震驚。(達志影像)

漫威系列裡性感的「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森，2014年梅開二度，嫁給法國籍記者羅曼達瑞克，同年生下愛女蘿絲，沒想到才2年多，今年1月竟驚爆婚變，本周二更爆出她已向法院正式遞交離婚文件，外界皆以為夫妻倆談判破局，感情無從挽回，沒想到今天達瑞克發出聲明，竟然表示身為事件主角，他自己都嚇壞了！

史嘉蕾被爆早在去年夏天就和羅曼分手，外界以為他們已離婚半年，沒想到周二時爆出她正向紐約法院遞交離婚文件而已，且更出乎意料的在後頭，昨羅曼達瑞克委請律師，透過《時人》雜誌發表聲明，對於被離婚一事表示「我們很震驚」，更說史嘉蕾這麼做，等同是將夫妻倆私人的歧見公開，「特別是對我們的女兒來說，此事是相當不幸的」。

羅曼表示，身為一雙父母，未來他們還是要一起養育孩子，分享她的喜悅與悲傷，因此，將請求史嘉蕾及時撤回相關文件，「即便我們雙方都會感到不太舒服，但還是坐下來好好談吧」，達瑞克也抱怨表示，受夠了父女倆以史嘉蕾的拍片行程為主，而雙方都希望女兒能與自己同住，撫養權大戰想必即將開打。

(中時電子報)