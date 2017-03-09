洪秀柱南下密會 台南議員推薦陳子敬選市長

國民黨主席洪秀柱（前右五）9日造訪台南市議會國民黨團。（黃文博攝）

在台南市有豐沛人脈的前台南市警局長陳子敬，代表國民參選下屆台南市長，似乎已成定局，國民黨黨主席洪秀柱9日與國民黨台南市議會黨團密會，多位國民黨台南市議員均推薦陳子敬代表國民黨披市長戰袍，而且屬意採柯P模式，由陳子敬以無黨籍身分參選，而陳子敬也首次透露有參選意願。

(中時)