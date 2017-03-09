美海軍全球部署 5大險區是…

我要評比

無論在南海還是波羅地海，中美，還有美俄軍機與船艦都曾發生危險逼近的事件。

今年2月10日，美國海軍一架P-3獵戶座（P-3 Orion）海上巡邏機，還有一架空警-200型預警機在南海黃岩島上空異常接近，兩名美國國防部官員告訴CNN，兩機「不安全地逼近」。美方官員說， P-3巡邏機必須改道，才能確保兩機不相撞。

而在高度緊張的南海，瞬間的擦槍走火，便可能引爆全面戰爭。

「唐納庫克號」（USS Donald Cook，DDG-75）驅逐艦上的美國海軍並非第一次看到蘇-24（Su-24）戰鬥轟炸機，但2016年4月在波羅地海域，卻是最近的一次。

就在蘇-24眼看快撞上驅逐艦的前一刻，卻突然飛身呼嘯而過。

而在北韓外海，平壤不時試射飛彈，美國海軍經常得繃緊神輕，以免核導彈從天而降。

去年10月在紅海，伊朗支持的葉門叛軍發動攻勢，美國海軍首度面臨巡弋飛彈攻擊。

北約前最高指揮官、退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）告訴《海軍時報》（NavyTimes），近10年來，美國部署全球的海軍面臨愈來愈多危險。

他指出，由於中、俄強權政治崛起，加上恐怖組織有擴張的傾向，海域已成了攻擊區，美軍船艦在全球經常會發現，自己置身衝突一觸即發的險境。

而令美方憂心忡忡的是，由於一連串錯誤，導致2016年有10名美軍水兵乘坐兩艘巡邏艇漂進伊朗海域，結果全部被伊朗革命衛隊俘虜。許多美國海軍高級將領質疑，這是不是因為自二次大戰以來，美國海軍便不曾受過大規模海戰的洗禮，才會出現這種系統性問題。

無論如何，在全球威脅倍增之際，《海軍時報》諮詢專家，列出了當今對美國海軍而言，最危險的5大區域：

5.南海

自二戰結束以來，美國海軍就在南海執行任務，但近年中國的態度愈來愈強硬，並不斷擴建島礁，加以軍事化。

美國擔心，中國會利用這些人造島來控制南海，限制通過相關海域的飛機與船隻。而中國始終視南海為核心利益，對相關議題堅持強硬立場，中國官媒《環球時報》曾在社評中強烈表示，除非美國宣戰，否則無法阻止中國進入南沙島礁。

美國智庫列星頓研究所（Lexington Institute）副所長古爾（Dan Gour）指出，美方在南海面臨的真正風險，在於發生突發事件，引爆衝突。

(中時電子報)